Visite guidée BAN ! Les jouets interdits Colmar

Visite guidée BAN ! Les jouets interdits

40 Rue Vauban Colmar Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-07-30 10:30:00

fin : 2025-08-13 11:30:00

2025-07-30 2025-08-13 2025-08-27

Les jouets scientifiques du 19ème siècle seraient-ils encore commercialisés aujourd’hui ? Qu’est-ce qui fait que certains jouets sont rarissimes voir introuvables en magasin aujourd’hui ? C’est quoi un jouet dangereux ou interdit ? Pourquoi interdirait-on un jouet ? Dans cette visite, venez découvrir l’exposition temporaire du musée et vous questionner sur l’interdit et les normes de sécurités dans l’univers du jouet !

Horaire 10h30 et 14h30

Durée 1 heure

Tarif 2€ + billet d’entrée au musée

Pour les adultes et les enfants à partir de 6 ans

Sans réservation .

40 Rue Vauban Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 93 10 contact.museejouet@colmar.fr

English :

Why would anyone ban a toy? In this tour, discover the museum?s temporary exhibition and ask yourself questions about what is forbidden and about safety standards in the world of toys!

German :

Warum sollte man ein Spielzeug verbieten? In dieser Tour lernen Sie die Sonderausstellung des Museums kennen und erfahren mehr über Verbote und Sicherheitsstandards in der Welt des Spielzeugs!

Italiano :

Perché mai qualcuno dovrebbe vietare un giocattolo? In questa visita, venite a scoprire la mostra temporanea del museo e a porvi domande su ciò che è vietato e sugli standard di sicurezza nel mondo dei giocattoli!

Espanol :

¿Por qué alguien prohibiría un juguete? En este recorrido, venga a descubrir la exposición temporal del museo y hágase preguntas sobre lo que está prohibido y sobre las normas de seguridad en el mundo de los juguetes

