Visite guidée – Barrage du Saillant Barrage du saillant Voutezac

Visite guidée – Barrage du Saillant Barrage du saillant Voutezac samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée – Barrage du Saillant Samedi 20 septembre, 14h00 Barrage du saillant Corrèze

Gratuit. Sur inscription. Rendez-vous devant l’usine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Une fois le portail franchi, montez sur le barrage et découvrez l’histoire de l’une des plus anciennes usines hydroélectriques du département. Parcours pédestre d’environ 2km.

Prévoir des chaussures de marche.

Samedi 20 septembre à 14h et à 16h

Rdv devant l’usine

Par un agent EDF et un médiateur du patrimoine du Pays d’art et d’histoire.

En partenariat avec EDF.

Barrage du saillant Barrage du saillant Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 24 08 80 »}]

Visite guidée – Barrage du Saillant barrage eau

©Olivier Soulié