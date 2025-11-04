Visite guidée Bayonne en 60 minutes Office de tourisme Bayonne

Visite guidée Bayonne en 60 minutes Office de tourisme Bayonne mardi 4 novembre 2025.

Visite guidée Bayonne en 60 minutes

Office de tourisme 25 Place des Basques Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5.5 – 5.5 – 7.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04

fin : 2025-11-04

Date(s) :

2025-11-04

Vous visitez Bayonne pour la première fois ?

Au cours de cette balade, depuis les fortifications jusqu’aux quais de la Nive, en passant au pied de la cathédrale, laissez-vous conter l’histoire de la ville ; 60 minutes d’évasion pour découvrir des lieux emblématiques.

Inscription obligatoire sur www.visitbayonne.com .

Office de tourisme 25 Place des Basques Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

English : Visite guidée Bayonne en 60 minutes

German : Visite guidée Bayonne en 60 minutes

Italiano :

Espanol : Visite guidée Bayonne en 60 minutes

L’événement Visite guidée Bayonne en 60 minutes Bayonne a été mis à jour le 2025-09-10 par OT Bayonne