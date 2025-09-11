Visite guidée Bayonne en 60 minutes Office de tourisme Bayonne
Visite guidée Bayonne en 60 minutes samedi 3 janvier 2026.
Visite guidée Bayonne en 60 minutes
Office de tourisme 25 Place des Basques Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5.5 – 5.5 – 7.5 EUR
2026-01-03
fin : 2026-01-03
2026-01-03
Vous visitez Bayonne pour la première fois ?
Au cours de cette balade, depuis les fortifications jusqu’aux quais de la Nive, en passant au pied de la cathédrale, laissez-vous conter l’histoire de la ville ; 60 minutes d’évasion pour découvrir des lieux emblématiques.
Inscription obligatoire sur www.visitbayonne.com .
Office de tourisme 25 Place des Basques Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
