Visite guidée Bayonne en 60 minutes Office de tourisme Bayonne

Office de tourisme 25 Place des Basques Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : 2026-04-08
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Vous visitez Bayonne pour la première fois ?
Au cours de cette balade, depuis les fortifications jusqu’aux quais de la Nive, en passant au pied de la cathédrale, laissez-vous conter l’histoire de la ville ; 60 minutes d’évasion pour découvrir des lieux emblématiques.
Inscription obligatoire sur www.visitbayonne.com .
Office de tourisme 25 Place des Basques Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
Visite guidée Bayonne en 60 minutes
