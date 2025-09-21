Visite guidée Belle époque Art déco Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc Saint-Brieuc

Visite guidée Belle époque Art déco Dimanche 21 septembre, 10h00 Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

À partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Du Second Empire à l’entre-deux-guerres, Saint-Brieuc change de visage. L’arrivée du train, l’industrialisation, font de Saint-Brieuc une ville moderne. La ville capitale du département se dote d’une parure monumentale au tournant du XXè siècle. Entre immeubles haussmanniens et décors Art déco aux matériaux d’avant garde, parcourez l’histoire briochine et levez les yeux sur les pépites du Saint-Brieuc nouveau.

Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc 2 quater rue des lycéens martyrs, 22000, Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d'Armor Bretagne

Journées européennes du patrimoine 2025

