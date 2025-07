Visite guidée Belles heures du petit Versailles normand Valognes

Visite guidée Belles heures du petit Versailles normand Valognes samedi 26 juillet 2025.

Visite guidée Belles heures du petit Versailles normand

Place du Château Valognes Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26 10:30:00

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-26

A l’occasion des vacances estivales, le Pays d’art et d’histoire propose ce samedi 26 juillet à 10h30, une visite consacrée aux hôtels particuliers et à la vie aristocratique dans le Valognes de l’ancien Régime.

Au cours du XVIIIe siècle, la ville de Valognes est marquée par un phénomène sans précédent de multiplication des hôtels particuliers, édifiés par une aristocratie de plus en plus nombreuse. Ces résidences urbaines, écrins d’une société brillante, partageant son temps entre les réceptions, les jeux, les danses, les vibrantes discussions et les intrigues mondaines, se substituent alors aux demeures médiévales qui les ont précédées. Pour reprendre les mots de l’intendant Foucault, il n’y a point alors de ville, dans toute la Normandie, où tant de gentilshommes fassent leur demeure ». En 1698, on y dénombre près d’une centaine de maisons de noblesse, en majorité les résidences d’hiver de châtelains de villages avoisinants. Valognes acquiert dès lors, une belle réputation, qui fera dire à Lesage, dans sa pièce de théâtre Turcaret « Savez-vous bien qu’il faut trois mois de Valognes pour achever un homme de cour »…

La découverte de cette époque fastueuse sera conduite par un guide conférencier du Pays d’art et d’histoire

Rdv place du château (face à la poste)

Place du Château Valognes 50700 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

English : Visite guidée Belles heures du petit Versailles normand

To coincide with the summer vacations, the Pays d’art et d’histoire (art and history region) is offering a tour on Saturday July 26 at 10:30 a.m., devoted to mansions and aristocratic life in the Valognes of the Ancien Régime.

During the 18th century, the town of Valognes was marked by an unprecedented increase in the number of private mansions built by a growing aristocracy. These urban residences, showcases for a glittering society that divided its time between receptions, games, dances, lively discussions and worldly intrigues, replaced the medieval mansions that had preceded them. In the words of Intendant Foucault, « there is no town in the whole of Normandy where so many gentlemen make their home ». In 1698, there were almost a hundred noble houses in the town, most of them winter residences for the lords of neighboring villages. From then on, Valognes acquired a fine reputation, prompting Lesage to say in his play Turcaret: « Do you know that it takes three months of Valognes to complete a court man?

A guide from the Pays d’art et d’histoire will take you on a tour of this sumptuous era

Rdv place du château (opposite the post office)

German :

Anlässlich der Sommerferien bietet das Pays d’art et d’histoire diesen Samstag, den 26. Juli, um 10:30 Uhr eine Führung an, die den Privatwohnungen und dem aristokratischen Leben im Valognes des Ancien Régime gewidmet ist.

Im 18. Jahrhundert war die Stadt Valognes von einem beispiellosen Phänomen geprägt, nämlich der Vermehrung von Privathäusern, die von einer immer zahlreicheren Aristokratie errichtet wurden. Diese Stadtresidenzen, Schmuckkästchen einer glänzenden Gesellschaft, die ihre Zeit mit Empfängen, Spielen, Tänzen, lebhaften Diskussionen und weltlichen Intrigen verbrachte, ersetzten die mittelalterlichen Wohnhäuser, die ihnen vorausgegangen waren. Um es mit den Worten des Intendanten Foucault zu sagen: « Es gibt damals in der ganzen Normandie keine Stadt, in der so viele Gentlemen wohnen ». Im Jahr 1698 gab es in Valognes fast 100 Adelshäuser, bei denen es sich überwiegend um die Winterresidenzen von Schlossherren aus den umliegenden Dörfern handelte. Valognes hatte von da an einen guten Ruf, der Lesage in seinem Theaterstück Turcaret sagen ließ: « Wissen Sie, dass man drei Monate Valognes braucht, um einen Hofmann zu erledigen »?

Die Entdeckung dieser prunkvollen Epoche wird von einem Fremdenführer des « Pays d’art et d’histoire » geleitet

Treffpunkt: Place du Château (gegenüber der Post)

Italiano :

In occasione delle vacanze estive, il Pays d’art et d’histoire propone sabato 26 luglio alle 10.30 una visita alle case di città e alla vita aristocratica di Valognes sotto l’Ancien Régime.

Nel corso del XVIII secolo, la città di Valognes ha assistito a un aumento senza precedenti del numero di palazzi costruiti da un’aristocrazia in crescita. Queste residenze urbane, vetrine di una società scintillante che divideva il suo tempo tra ricevimenti, giochi, balli, vivaci discussioni e intrighi mondani, sostituirono le residenze medievali che le avevano precedute. Secondo le parole dell’intendente Foucault, « non c’era città in tutta la Normandia in cui tanti gentiluomini avessero la loro casa ». Nel 1698, la città contava quasi un centinaio di case nobiliari, la maggior parte delle quali erano residenze invernali dei signori dei villaggi vicini. Da quel momento in poi, Valognes acquisì una buona reputazione, tanto da indurre Lesage a dire nella sua opera teatrale Turcaret: « Sapete che a Valognes ci vogliono tre mesi per finire un uomo di corte?

Una guida del Pays d’art et d’histoire vi accompagnerà nella visita di questo periodo sontuoso

Luogo d’incontro place du château (di fronte all’ufficio postale)

Espanol :

Con motivo de las vacaciones de verano, el Pays d’art et d’histoire propone, el sábado 26 de julio a las 10.30 h, un recorrido por las casas de la ciudad y la vida aristocrática en Valognes durante el Antiguo Régimen.

Durante el siglo XVIII, la ciudad de Valognes fue testigo de un aumento sin precedentes del número de mansiones construidas por una aristocracia cada vez más numerosa. Estas residencias urbanas, escaparate de una sociedad rutilante que repartía su tiempo entre recepciones, juegos, bailes, animadas discusiones e intrigas mundanas, sustituyeron a las residencias medievales que las habían precedido. En palabras del intendente Foucault, « no había ninguna ciudad en toda Normandía en la que vivieran tantos caballeros ». En 1698, la ciudad contaba con casi un centenar de casas nobles, la mayoría de ellas residencias de invierno de los señores de los pueblos vecinos. A partir de entonces, Valognes adquiere una gran reputación, lo que lleva a Lesage a decir en su obra Turcaret: « ¿Sabéis que en Valognes se necesitan tres meses para acabar con un hombre de la corte?

Un guía del Pays d’art et d’histoire le hará descubrir esta suntuosa época

Lugar de encuentro place du château (frente a la oficina de correos)

