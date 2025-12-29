Visite guidée Belles heures du petit Versailles normand Rue du Marché Couvert Valognes

Visite guidée Belles heures du petit Versailles normand

Cette visite vous invite à parcourir Valognes à l’époque où la cité brillait par ses hôtels particuliers, ses familles nobles et son art de vivre raffiné. Surnommée le petit Versailles normand , la ville dévoile encore aujourd’hui façades élégantes, cours discrètes et demeures prestigieuses qui témoignent de son âge d’or.

Au fil de la promenade, découvrez l’essor de cette aristocratie locale, son influence, ses réseaux, et les traces laissées dans le patrimoine urbain. Une immersion au cœur d’une ville où faste, culture et distinction se côtoyaient au quotidien.

Rendez-vous face à la poste .

