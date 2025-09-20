visite guidée fort de Bessoncourt Bessoncourt

visite guidée fort de Bessoncourt Bessoncourt samedi 20 septembre 2025.

visite guidée

fort de Bessoncourt Rue du Fort de Sernamont Bessoncourt Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

L’ association du fort de Bessoncourt organise lors des JEP des visites guidée d’environ 45 minutes avec un départ toute les 30 minutes. .

fort de Bessoncourt Rue du Fort de Sernamont Bessoncourt 90160 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 61 85 04 assoc.fort.bessoncourt@gmail.com

English : visite guidée

German : visite guidée

Italiano :

Espanol :

L’événement visite guidée Bessoncourt a été mis à jour le 2025-07-11 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)