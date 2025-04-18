VISITE GUIDEE BÉZIERS ET SES HOTELS PARTICULIERS Béziers

VISITE GUIDEE BÉZIERS ET SES HOTELS PARTICULIERS

2 Place Gabriel Péri Béziers Hérault

Début : 2025-04-18

fin : 2025-04-18

2025-04-18 2025-07-11 2025-07-25 2025-08-08 2025-08-22 2025-10-24

Parcourez le centre historique avec un regard neuf ! Les histoires de familles biterroises nous éclairent sur la vie à Béziers à différentes époques, du Moyen Age au XXe siècle. Au programme : façades austères et récits enthousiasmants, larges places et détails minutieux, passages discrets et coins surprenants.

Réservation obligatoire.

English :

Take a fresh look at the historic center! The stories of Béziers families shed light on life in Béziers at different times, from the Middle Ages to the 20th century. On the program: austere facades and exciting stories, large squares and meticulous details, discreet passages and surprising corners.

Reservation required.

German :

Gehen Sie mit neuen Augen durch das historische Zentrum! Die Geschichten von Familien aus Biterro beleuchten das Leben in Béziers zu verschiedenen Zeiten, vom Mittelalter bis ins 20. Auf dem Programm stehen strenge Fassaden und begeisternde Erzählungen, breite Plätze und minutiöse Details, diskrete Passagen und überraschende Ecken.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Date uno sguardo nuovo al centro storico! Le storie delle famiglie di Béziers fanno luce sulla vita a Béziers in epoche diverse, dal Medioevo al XX secolo. In programma: facciate austere e storie emozionanti, grandi piazze e dettagli minuziosi, passaggi discreti e angoli sorprendenti.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Una nueva mirada sobre el centro histórico Las historias de las familias de Béziers arrojan luz sobre la vida en Béziers en diferentes épocas, desde la Edad Media hasta el siglo XX. En el programa: fachadas austeras e historias apasionantes, grandes plazas y detalles minuciosos, pasajes discretos y rincones sorprendentes.

Reserva obligatoria.

