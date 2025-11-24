Visite guidée Biarritz, la festive Les Années Folles et l’Art Déco Office de Tourisme Biarritz

Visite guidée Biarritz, la festive Les Années Folles et l’Art Déco

Après le Second Empire, ce sont les Années Folles qui ont donné à Biarritz une notoriété internationale. Retrouvez l’ambiance festive d’après-guerre au travers des artistes et personnalités qui ont marqué Biarritz de leur passage Coco Chanel, Jean Cocteau, Stravinsky, Charlie Chaplin, Sacha Guitry et bien d’autres… Cette rétrospective permettra une découverte de l’architecture emblématique de l’époque l’Art Déco.

Balade pédestre d’environ 1,5 km.

Point de rendez-vous et de départ Office de Tourisme, 1 Square d’Ixelles.

Arrivée à la Villa Belza, place Balea. .

