Visite guidée Biarritz l’Impériale, l’Avenue de l’Impératrice et ses villas Office de Tourisme Biarritz

Office de Tourisme 1 Square d’Ixelles Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Visite guidée Biarritz l’Impériale, l’Avenue de l’Impératrice et ses villas

Partez à la découverte de cette avenue emblématique de Biarritz par son patrimoine bâti. Ses villas, construites sur une partie de ce qui fut le Domaine Impérial, recèlent une foule d’anecdotes sur leurs propriétaires et les personnalités qui y ont vécu. La visite se terminera à la Pointe Saint Martin avec sa vue exceptionnelle sur Biarritz. Balade pédestre d’environ 1,5 km le long de l’avenue de l’Impératrice.

Point de rendez-vous et de départ Office de Tourisme, 1 Square d’Ixelles Arrivée devant l’Hôtel Régina Experimental Biarritz. .

