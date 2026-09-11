Visite guidée Biarritz l’Impériale, l’Avenue de l’Impératrice et ses villas Office de Tourisme Biarritz
mardi 29 décembre 2026 · Office de Tourisme · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Visite guidée Biarritz l’Impériale, l’Avenue de l’Impératrice et ses villas
Office de Tourisme 1 Square d’Ixelles Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-29 10:00:00
fin : 2026-12-29 12:00:00
Date(s) :
2026-12-29
Visite guidée Biarritz l’Impériale, l’Avenue de l’Impératrice et ses villas
Partez à la découverte de cette avenue emblématique de Biarritz par son patrimoine bâti. Ses villas, construites sur une partie de ce qui fut le Domaine Impérial, recèlent une foule d’anecdotes sur leurs propriétaires et les personnalités qui y ont vécu. La visite se terminera à la Pointe Saint Martin avec sa vue exceptionnelle sur Biarritz. Balade pédestre d’environ 1,5 km le long de l’avenue de l’Impératrice.
Point de rendez-vous et de départ Office de Tourisme, 1 Square d’Ixelles / Arrivée devant l’Hôtel Régina Experimental Biarritz. .
Office de Tourisme 1 Square d’Ixelles Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
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English : Visite guidée Biarritz l’Impériale, l’Avenue de l’Impératrice et ses villas
L’événement Visite guidée Biarritz l’Impériale, l’Avenue de l’Impératrice et ses villas Biarritz a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Biarritz
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