Visite guidée Biarritz, ville de danse collaboration avec Malandain Ballet Biarritz Biarritz mardi 13 janvier 2026.
Place Bellevue Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-01-13
fin : 2026-01-13
2026-01-13
Plongez dans l’histoire captivante de la Danse à Biarritz grâce à une visite immersive qui vous transportera au cœur de l’univers artistique de la ville. Nous vous invitons à revivre les grandes heures de Biarritz du début du XXème siècle où le monde entier venait danser et à parcourir les sites emblématiques de la ville.
Terminez la visite en assistant à une répétition des danseurs du Centre chorégraphique national Malandain Ballet Biarritz, la célèbre troupe installée à Biarritz depuis 1998.
Point de rendez-vous Place Bellevue .
Place Bellevue Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
