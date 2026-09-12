Visite guidée Biarritz, ville de danse collaboration avec Malandain Ballet Biarritz Biarritz
jeudi 10 décembre 2026 · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Visite guidée Biarritz, ville de danse collaboration avec Malandain Ballet Biarritz
Place Bellevue Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-10 10:00:00
fin : 2026-12-10 12:00:00
Date(s) :
2026-12-10
Biarritz, ville de danse collaboration avec Malandain Ballet Biarritz
Plongez dans l’histoire captivante de la Danse à Biarritz grâce à une visite immersive qui vous transportera au cœur de l’univers artistique de la ville. Nous vous invitons à revivre les grandes heures de Biarritz du début du XXème siècle où le monde entier venait danser et à parcourir les sites emblématiques de la ville.
Terminez la visite en assistant à une répétition des danseurs du Centre chorégraphique national Malandain Ballet Biarritz, la célèbre troupe installée à Biarritz depuis 1998.
Point de rendez-vous Place Bellevue .
Place Bellevue Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
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English : Visite guidée Biarritz, ville de danse collaboration avec Malandain Ballet Biarritz
L’événement Visite guidée Biarritz, ville de danse collaboration avec Malandain Ballet Biarritz Biarritz a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Biarritz
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