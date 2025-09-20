Visite guidée Bibliothèque départementale de La Réunion Saint-Denis

Visite guidée Bibliothèque départementale de La Réunion Saint-Denis samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée 20 et 21 septembre Bibliothèque départementale de La Réunion La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Visite guidée de la BdR et présentation de ses collections patrimoniales

Bibliothèque départementale de La Réunion 173 bis rue Jean Chatel – 97400 Saint-Denis Saint-Denis 97476 Saint-Jacques La Réunion La Réunion

Visite guidée de la BdR et présentation de ses collections patrimoniales

@BdR