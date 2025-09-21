Visite guidée : bon anniversaire la médiathèque ! Médiathèque Rolland-Plaisance et bibliothèque patrimoniale Évreux

Visite guidée : bon anniversaire la médiathèque ! Dimanche 21 septembre, 14h00, 16h00 Médiathèque Rolland-Plaisance et bibliothèque patrimoniale Eure

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

La Médiathèque Rolland-Plaisance a 30 ans ! Venez découvrir en famille l’histoire, l’architecture, les matériaux, les coulisses et les petits secrets de ce bâtiment emblématique d’Evreux.

Médiathèque Rolland-Plaisance et bibliothèque patrimoniale 3 square Georges Brassens, 27000 Évreux Évreux 27000 Le Clos au Duc Eure Normandie 02 32 78 85 00 https://mediatheques.evreux.fr/ Implantée dans le cœur historique de la ville et construite par l’architecte Paul Chemetov, la médiathèque présente la forme d’un navire à quai avec une grande façade sud courbée, inclinée et couverte de bois. Le mur d’enceinte de l’ancienne cité gallo-romaine découvert lors des fouilles préalables a été intégré au bâtiment. On peut noter la présence d’un ascenseur panoramique extérieur. Ouverte au public depuis 1995, la médiathèque offre de nombreux services (ludothèque, laboratoire de langues, artothèque, auditorium…) ainsi que de nombreuses collections.

