Visite guidée Botanique et Patrimoine – Le Coudray-Macouard, 7 juin 2025 07:00, Le Coudray-Macouard.

Maine-et-Loire

Visite guidée Botanique et Patrimoine Place de la Douve Le Coudray-Macouard Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-07

Réputée pour ses rues fleuries et ses demeures remarquables et labellisée 3 fleurs Villes et villages fleuris , la petite cité de caractère du Coudray-Macouard participe comme chaque année à l’évènement national Rendez-vous au jardin.

Place de la Douve

Le Coudray-Macouard 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 67 98 10

English :

Renowned for its flower-filled streets and remarkable homes, and awarded the « 3 Villes et Villages Fleuris » label, the small town of Le Coudray-Macouard is taking part in the national Rendez-vous au Jardin event every year.

German :

Die für ihre blumengeschmückten Straßen und bemerkenswerten Häuser bekannte und mit dem Label « 3 fleurs Villes et villages fleuris » (3 Blumen für blühende Städte und Dörfer) ausgezeichnete Kleinstadt Coudray-Macouard nimmt wie jedes Jahr an der nationalen Veranstaltung Rendez-vous au jardin teil.

Italiano :

Rinomata per le sue strade fiorite e le sue notevoli abitazioni, e insignita del marchio « 3 Villes et Villages Fleuris », la cittadina di Le Coudray-Macouard partecipa ogni anno all’evento nazionale Rendez-vous au Jardin.

Espanol :

La pequeña ciudad de Le Coudray-Macouard, famosa por sus calles llenas de flores y sus notables casas, y galardonada con la etiqueta « 3 Villes et Villages Fleuris », participa cada año en el acontecimiento nacional Rendez-vous au Jardin.

