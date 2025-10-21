Visite guidée Bourganeuf Place du Champ de Foire Bourganeuf
Visite guidée Bourganeuf Place du Champ de Foire Bourganeuf mardi 21 octobre 2025.
Visite guidée Bourganeuf
Place du Champ de Foire Office de tourisme Bourganeuf Creuse
Tarif : – – 2 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21
fin : 2025-10-23
Date(s) :
2025-10-21 2025-10-23
A l’origine Bourganeuf n’est qu’une commanderie hospitalière qui se développe et prend tant d’importance qu’elle obtiendra un remarquable statut. Les témoignages de cette époque faste sont là, sur les places et ruelles. Suivez le guide à la rencontre du passé de cette ville attachante !
Sur réservation. .
Place du Champ de Foire Office de tourisme Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 12 20 bourganeuf@tourisme-creuse-sudouest.com
English : Visite guidée Bourganeuf
German : Visite guidée Bourganeuf
Italiano :
Espanol : Visite guidée Bourganeuf
L’événement Visite guidée Bourganeuf Bourganeuf a été mis à jour le 2025-09-03 par Creuse Tourisme