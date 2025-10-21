Visite guidée Bourganeuf Place du Champ de Foire Bourganeuf

Tarif : – – 2 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-21 2025-10-23

A l’origine Bourganeuf n’est qu’une commanderie hospitalière qui se développe et prend tant d’importance qu’elle obtiendra un remarquable statut. Les témoignages de cette époque faste sont là, sur les places et ruelles. Suivez le guide à la rencontre du passé de cette ville attachante !

Sur réservation. .

Place du Champ de Foire Office de tourisme Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 12 20 bourganeuf@tourisme-creuse-sudouest.com

