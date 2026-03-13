Visite Guidée Boves La Motte Castrale Parcours archéologique Amiens

Visite Guidée Boves La Motte Castrale Parcours archéologique

Rue Victor Hugo Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 08:30:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-06-06 2026-06-20 2026-09-12

Devenez les archéologues d’un jour sur le site de la motte castrale de Boves !

Véritable agglomération castrale, la première basse-cour offre aujourd’hui une vision de la vie quotidienne du IXe au XVIe siècle.

Aux côtés d’un archéologue spécialiste des lieux, venez découvrir les secrets de ce quartier des vassaux du seigneur !

Vêtements adéquats et bonnes chaussures à prévoir.

Parcours archéologique du château de Boves (en partenariat avec la mairie de Boves)

Départ à la mairie avec visite de l’exposition temporaire.

Randonnée de difficulté moyenne, 8 km.

Réservation conseillée bit.ly/resaAMAH ou 03 22 22 58 90

Devenez les archéologues d’un jour sur le site de la motte castrale de Boves !

Véritable agglomération castrale, la première basse-cour offre aujourd’hui une vision de la vie quotidienne du IXe au XVIe siècle.

Aux côtés d’un archéologue spécialiste des lieux, venez découvrir les secrets de ce quartier des vassaux du seigneur !

Vêtements adéquats et bonnes chaussures à prévoir.

Parcours archéologique du château de Boves (en partenariat avec la mairie de Boves)

Départ à la mairie avec visite de l’exposition temporaire.

Randonnée de difficulté moyenne, 8 km.

Réservation conseillée bit.ly/resaAMAH ou 03 22 22 58 90 .

Rue Victor Hugo Amiens 80440 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90 patrimoine@amiens-metropole.com

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English :

Become an archaeologist for a day at the motte castrale site in Boves!

A veritable castral agglomeration, the first bailey today offers a glimpse of daily life from the 9th to 16th centuries.

Alongside an archaeologist specializing in the area, come and discover the secrets of this quarter of the lord?s vassals!

Appropriate clothing and good shoes required.

Archaeological tour of Boves castle (in partnership with Boves town council)

Departure from the town hall, with a visit to the temporary exhibition.

Medium difficulty hike, 8 km.

Reservations recommended: bit.ly/resaAMAH or 03 22 22 58 90

L’événement Visite Guidée Boves La Motte Castrale Parcours archéologique Amiens a été mis à jour le 2026-03-13 par OT D’AMIENS