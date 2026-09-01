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Visite guidée Brigneau au féminin Parking de Brigneau (face au Avel Mad) Moëlan-sur-Mer

dimanche 27 septembre 2026 · Parking de Brigneau (face au Avel Mad) · Moëlan-sur-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Parking de Brigneau (face au Avel Mad)
Adresse
Lieu Dit Brigneau
Ville
29350 Moëlan-sur-Mer
Département
Finistère
Tarif

Moëlan-sur-Mer

Visite guidée Brigneau au féminin

Parking de Brigneau (face au Avel Mad) Lieu Dit Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 16:00:00
fin : 2026-09-27 17:30:00

Date(s) :
2026-09-27

Et si l’histoire du port de Brigneau se racontait aussi à travers celles qui l’ont fait vivre ? Ouvrières des sardineries, commerçantes, aubergistes, femmes de marins ou habitantes impliquées dans l’activité du port cette visite propose un regard inédit sur les parcours féminins qui ont contribué au développement du site. Une invitation à découvrir le patrimoine maritime sous l’angle du matrimoine et de l’histoire sociale locale.

Réservation obligatoire en ligne ou à l’Office de tourisme   .

Parking de Brigneau (face au Avel Mad) Lieu Dit Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28 

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English :

L’événement Visite guidée Brigneau au féminin Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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