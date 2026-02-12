Visite guidée British Tour l’influence des britanniques au Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage
Visite guidée British Tour l’influence des britanniques au Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage vendredi 20 février 2026.
Visite guidée British Tour l’influence des britanniques au Touquet-Paris-Plage
Palais des Congrès Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Depuis l’arrivée de John Whitley, Le Touquet-Paris-Plage a tissé des liens étroits avec l’Angleterre qui en ont fait la plus britannique des stations françaises ! Du Prince de Galles à Ian Fleming, du golf au Westminster, suivez le guide pour une visite so british et découvrez les personnages et les endroits fréquentés par nos voisins d’Outre Manche.
Durée 2h à vélo
Jauge limitée
Prévoir un vélo
Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co
La station est heureuse de vous proposer un programme de fidélité, 100% gratuit, ouvert à tous et pour toute la famille !
Que vous soyez Résident(e)s ou Amis du Touquet , ce programme de fidélité est fait pour vous ! .
Palais des Congrès Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 patrimoine@letouquet.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite guidée British Tour l’influence des britanniques au Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-02-10 par Laury LEPRETRE