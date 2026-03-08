Visite guidée: Brive à l’aube du XXème siècle Brive-la-Gaillarde
Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2026-03-13
fin : 2026-10-09
2026-03-13 2026-04-10 2026-05-08 2026-06-12 2026-09-11 2026-10-09 2026-11-13 2026-12-11
Pendant cette déambulation vous découvrirez d’anciens monuments de Brive et les évolutions de la ville au tournant du XXème siècle !
15h00 rdv devant l’église Saint Sernin
(15 personnes max, 8€ par personne, durée 1h30) inscription obligatoire à l’office de tourisme: 05 55 24 08 80. .
+33 5 55 24 08 80
