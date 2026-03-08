Visite guidée: Brive à l’aube du XXème siècle

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-03-13 2026-04-10 2026-05-08 2026-06-12 2026-09-11 2026-10-09 2026-11-13 2026-12-11

Pendant cette déambulation vous découvrirez d’anciens monuments de Brive et les évolutions de la ville au tournant du XXème siècle !

15h00 rdv devant l’église Saint Sernin

(15 personnes max, 8€ par personne, durée 1h30) inscription obligatoire à l’office de tourisme: 05 55 24 08 80. .

19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

