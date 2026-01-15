Visite guidée Brive, son Histoire et son Patrimoine Brive-la-Gaillarde

Visite guidée Brive, son Histoire et son Patrimoine

Place du 14 juillet Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-02-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-02-07 2026-03-07

Brive est un lieu de passage de la Corrèze depuis la Préhistoire, l’agglomération qui se crée dès le 5ème siècle autour du sanctuaire de Saint-Martin l’Espagnol, profite de cette situation de carrefour pour se développer. Ville Fortifiée au moins depuis le 12ème siècle elle sait jouer des alliances avec les puissants seigneurs voisins et des renversements d’allégeance envers la France et le duc d’Aquitaine (Roi d’Angleterre). Pendant une promenade au fil de ces rues, on y découvre une belle architecture renaissance, classique et la collégiale Saint-Martin offre de beaux exemples d’architecture Romane et gothique.

Rdv à l’Office de Tourisme place du 14 juillet à Brive. Durée 1h30. .

Place du 14 juillet Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80 service.accueil@brive-tourisme.com

