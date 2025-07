Visite guidée Brou dans le temps Brou

Visite guidée Brou dans le temps Brou vendredi 18 juillet 2025.

Visite guidée Brou dans le temps

Office de Tourisme / Chapelle Saint Marc Brou Eure-et-Loir

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 10:30:00

fin : 2025-07-18 11:30:00

Date(s) :

2025-07-18

Partez pour un voyage captivant dans le temps lors de cette visite guidée d’une heure retraçant l’évolution de Brou au gré des changements dans l’industrie, les transports, l’agriculture et la vie quotidienne.

Cette visite propose une immersion vivante et rythmée de l’essor industriel aux mutations rurales, des savoir-faire locaux au parfum de modernité, elle révèle un Brou méconnu, entre mémoire ouvrière et renouveau architectural un parcours idéal pour les curieux d’histoire et les amoureux du patrimoine.

Réservation auprès de Grand Châteaudun tourisme. 2 .

Office de Tourisme / Chapelle Saint Marc Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 contact@grandchateauduntourisme.fr

English :

Take a captivating trip back in time on this one-hour guided tour tracing the evolution of Brou through changes in industry, transport, agriculture and daily life.

German :

Begeben Sie sich auf eine spannende Zeitreise während dieser einstündigen Führung, die die Entwicklung von Brou im Zuge der Veränderungen in der Industrie, im Transportwesen, in der Landwirtschaft und im Alltagsleben nachzeichnet.

Italiano :

Fate un affascinante viaggio nel tempo con questa visita guidata di un’ora che ripercorre l’evoluzione di Brou attraverso i cambiamenti nell’industria, nei trasporti, nell’agricoltura e nella vita quotidiana.

Espanol :

Realice un cautivador viaje en el tiempo en esta visita guiada de una hora que recorre la evolución de Brou a través de los cambios en la industria, el transporte, la agricultura y la vida cotidiana.

L’événement Visite guidée Brou dans le temps Brou a été mis à jour le 2025-07-07 par OT CHATEAUDUN