Visite guidée – Brou dans le temps Office de Tourisme Brou

Visite guidée – Brou dans le temps Dimanche 21 septembre, 10h30 Office de Tourisme Eure-et-Loir

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Partez pour un voyage captivant dans le temps lors de cette visite guidée d’une heure retraçant l’évolution de Brou au gré des changements dans l’industrie, les transports, l’agriculture et la vie quotidienne.

Cette visite propose une immersion vivante et rythmée : de l’essor industriel aux mutations rurales, des savoir-faire locaux au parfum de modernité, elle révèle un Brou méconnu, entre mémoire ouvrière et renouveau architectural – un parcours idéal pour les curieux d’histoire et les amoureux du patrimoine.

Réservation auprès de Grand Châteaudun tourisme.

Office de Tourisme Rue de la Chevalerie 28160 Brou Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Grand Châteaudun Tourisme