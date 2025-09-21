Visite guidée « Brute mais raffinée. Redécouverte d’une médiathèque » Médiathèque de Roubaix Roubaix

Visite guidée « Brute mais raffinée. Redécouverte d’une médiathèque » Dimanche 21 septembre, 14h00 Médiathèque de Roubaix Nord

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Nous sommes en pleine redécouverte de l’architecture brutaliste : venez explorer dans les pas de François Vergin, animateur de l’architecture et du patrimoine, les lignes d’ensemble et détails cachés qui font de la médiathèque de Roubaix, labellisée Architecture contemporaine remarquable, un précieux exemple de brutalisme tempéré.

RDV 14h dans le hall de la médiathèque, au rdc

Médiathèque de Roubaix 2 Rue Pierre Motte, 59100 Roubaix, France Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 0320664500 http://www.mediathequederoubaix.fr https://www.facebook.com/mediatheque.roubaix [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 66 45 14 »}, {« type »: « email », « value »: « clegrand@ville-roubaix.fr »}] Ligne 2 arrêt Roubaix Grand-Place / Tramway : Eurotéléport

