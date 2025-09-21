[Visite guidée] Bunker Luftschutz Dieppe
Cinéma Grand Forum (Esplanade Rosa Leroy) Dieppe Seine-Maritime
Plongez dans l’histoire de cet abri anti-aérien de la Seconde Guerre mondiale !
La journée du patrimoine vous emmène dans ces 20m x 10m qui ont protégé les troupes des attaques aériennes.
Ne manquez pas cette occasion de vous immerger dans le passé et d’explorer un lieu chargé d’histoire ! .
