Visite guidée Cache cache RDV Office de Tourisme Dax
RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-26
2026-03-26
En matière de patrimoine, Dax compte des incontournables. Mais, ici comme ailleurs, il y a aussi ces éléments de décor à l’abri des regards…
Cette visite est l’occasion de jouer à cache-cache avec notre patrimoine et d’aller à la rencontre de quelques pépites dissimulées…
Dans le but de garantir à notre clientèle un confort de visite et d’écoute optimal, nous vous invitons à vous doter d’écouteurs ou d’un casque avec prise jack. Pour les visiteurs qui n’en possèdent pas l’Office de Tourisme en propose à la vente au prix de 1€. .
RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
English : Visite guidée Cache cache
