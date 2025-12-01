Visite guidée Caen à l’époque de la Renaissance | RDV Découverte| COMPLET Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer Caen

Visite guidée Caen à l’époque de la Renaissance | RDV Découverte| COMPLET

Caen dès la fin du XVème siècle construit beaucoup et, au début du XVIème,les maçons et architectes vont construire à l’antique , c’est-à-dire dans ce style qu’on appelle Renaissance aujourd’hui. Malgré la guerre, on compte une douzaine de maisons et d’hôtels de cette époque, l’hôtel d’Escoville et l’Hôtel de Than étant les plus connus, sans compter une demi-douzaine d’églises.

Une visite menée par Pierre Bonard.

From the end of the 15th century, Caen began to build extensively, and in the early 16th century, masons and architects began to build in the antique style we now call Renaissance. Despite the war, there are still a dozen houses and hotels from this period.

Jahrhunderts bauten die Maurer und Architekten im antiken Stil , d. h. in dem Stil, der heute als Renaissance bezeichnet wird. Trotz des Krieges gibt es etwa ein Dutzend Häuser und Hotels aus dieser Zeit.

A partire dalla fine del XV secolo, Caen costruì molto e, all’inizio del XVI secolo, muratori e architetti iniziarono a costruire in stile antico , ovvero nello stile che oggi chiamiamo Rinascimento. Nonostante la guerra, esistono ancora una dozzina di case e alberghi di questo periodo.

A partir de finales del siglo XV, Caen construyó mucho y, a principios del XVI, los albañiles y arquitectos empezaron a construir en estilo antiguo , es decir, en el estilo que hoy llamamos Renacimiento. A pesar de la guerra, aún se conservan una docena de casas y hoteles de esta época.

