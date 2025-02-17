Visite guidée Cahors, le centre historique et la Cathédrale Place François-Mitterrand Cahors

Visite guidée Cahors, le centre historique et la Cathédrale Place François-Mitterrand Cahors lundi 17 février 2025.

Visite guidée Cahors, le centre historique et la Cathédrale

Place François-Mitterrand Office de Tourisme de Cahors Cahors Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Supplément

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-02-17 10:30:00

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-02-17 2025-02-24 2025-03-03 2025-04-07 2025-04-12 2025-04-14 2025-04-21 2025-04-26 2025-04-28 2025-05-01 2025-05-05 2025-05-08 2025-05-16 2025-05-23 2025-05-30 2025-06-06 2025-06-13 2025-06-20 2025-06-27 2025-07-04

Cette découverte vous mènera des vestiges de l’antique Divona jusqu’à la cathédrale Saint-Etienne*, en cheminant à travers le méandre de nos ruelles médiévales, qui recèlent des trésors architecturaux.

* inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco dans le cadre du Bien 868 Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France

Départ Office de Tourisme de Cahors. Durée 1h30 à 2h00.

En vente dans tous nos bureaux d’information ou en cliquant sur le bouton « Réserver » ci-contre. 6 .

Place François-Mitterrand Office de Tourisme de Cahors Cahors 46000 Lot Occitanie

English :

This tour will take you from the remains of the ancient Divona to Saint-Etienne’s Cathedral*, meandering through our medieval alleyways, home to architectural treasures.

* inscribed on the Unesco World Heritage List as part of Bien 868 « Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France »

German :

Diese Entdeckungsreise führt Sie von den Überresten des antiken Divona bis zur Kathedrale Saint-Etienne*, wobei Sie durch den Mäander unserer mittelalterlichen Gassen gehen, die architektonische Schätze bergen.

* auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes im Rahmen des Gutes 868 « Die Wege nach Santiago de Compostela in Frankreich »

Italiano :

Questa scoperta vi porterà dai resti dell’antica Divona alla Cattedrale di Saint-Etienne*, percorrendo le nostre strade medievali, ricche di tesori architettonici.

* iscritto al Patrimonio mondiale dell’Unesco come parte del Bien 868 « Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France »

Espanol :

Este descubrimiento le llevará desde los restos de la antigua Divona hasta la catedral de Saint-Etienne*, mientras serpentea por nuestras calles medievales, repletas de tesoros arquitectónicos.

* inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco como parte de la Bien 868 « Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France »

L’événement Visite guidée Cahors, le centre historique et la Cathédrale Cahors a été mis à jour le 2025-08-01 par OT Cahors Vallée du Lot