Visite guidée Cahors, le centre historique et la Cathédrale Place François-Mitterrand Cahors

Cette découverte vous mènera des vestiges de l’antique Divona jusqu’à la cathédrale Saint-Etienne*, en cheminant à travers le méandre de nos ruelles médiévales, qui recèlent des trésors architecturaux.
* inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco dans le cadre du Bien 868 Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France
Départ Office de Tourisme de Cahors. Durée 1h30 à 2h00.
English :
This tour will take you from the remains of the ancient Divona to Saint-Etienne’s Cathedral*, meandering through our medieval alleyways, home to architectural treasures.
* inscribed on the Unesco World Heritage List as part of Bien 868 « Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France »
German :
Diese Entdeckungsreise führt Sie von den Überresten des antiken Divona bis zur Kathedrale Saint-Etienne*, wobei Sie durch den Mäander unserer mittelalterlichen Gassen gehen, die architektonische Schätze bergen.
* auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes im Rahmen des Gutes 868 « Die Wege nach Santiago de Compostela in Frankreich »
Italiano :
Questa scoperta vi porterà dai resti dell’antica Divona alla Cattedrale di Saint-Etienne*, percorrendo le nostre strade medievali, ricche di tesori architettonici.
* iscritto al Patrimonio mondiale dell’Unesco come parte del Bien 868 « Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France »
Espanol :
Este descubrimiento le llevará desde los restos de la antigua Divona hasta la catedral de Saint-Etienne*, mientras serpentea por nuestras calles medievales, repletas de tesoros arquitectónicos.
* inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco como parte de la Bien 868 « Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France »
