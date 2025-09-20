visite guidée « Cap sur l’Art déco » 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin

visite guidée « Cap sur l’Art déco » 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

On le reconnaît à ses formes géométriques et épurées, se motifs floraux et sa richesse des matériaux. L’Art déco s’épanouit à Saint-Quentin dans l’entre-deux-guerres ; on le retrouve dans l’architecture des édifices publics, des commerces mais aussi des immeubles et maisons. Découvrez le temps d’une promenade guidée en centre-ville, les plus beaux trésors de ce style si emblématique de la ville.

Journées européennes du patrimoine 2025

ville de St-Quentin