Visite guidée Carentan-les-Marais 17 juillet 2025 14:00

Manche

Visite guidée Carentan-les-Marais Manche

Début : 2025-07-17 14:00:00

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

Visite guidée et commentée, l’histoire portuaire et les cours d’eau et le patrimoine bâti et l’ancienne cité médiévale par Sylvaine Piette, Guide Conférencière Nationale Indépendante, Médiatrice du Patrimoine.

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 71 23 50

English : Visite guidée

Guided tour and commentary on the history of the port and its waterways, as well as its built heritage and medieval city, by Sylvaine Piette, National Independent Guide and Heritage Mediator.

German :

Geführte und kommentierte Besichtigung, die Geschichte des Hafens und der Wasserläufe sowie das bauliche Erbe und die alte mittelalterliche Stadt von Sylvaine Piette, Guide Conférencière Nationale Indépendante, Médiatrice du Patrimoine (unabhängige nationale Fremdenführerin, Vermittlerin des Kulturerbes).

Italiano :

Visita guidata con commento, storia del porto, delle vie d’acqua, del patrimonio edilizio e dell’antica città medievale a cura di Sylvaine Piette, Guida Nazionale Indipendente e Mediatore del Patrimonio.

Espanol :

Visita guiada comentada de la historia del puerto, las vías navegables, el patrimonio construido y la antigua ciudad medieval por Sylvaine Piette, Guía Nacional Independiente y Mediadora del Patrimonio.

