Visite guidée Carhaix historique Place Verdun Carhaix-Plouguer

Place Verdun Parvis église Saint-Trémeur Carhaix-Plouguer
2025-12-30 14:00:00
2025-12-30
L’Office de tourisme vous propose de (re)découvrir l’histoire de Carhaix à travers ses rues et ses monuments emblématiques.
Rendez-vous sur le parvis de l’Eglise Saint-Trémeur
Inscriptions auprès de l’Office de tourisme. .
+33 2 98 93 04 42
