Visite guidée Carnaval au musée Musée du jouet Moirans-en-Montagne

Visite guidée Carnaval au musée

Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 11:00:00

fin : 2026-02-17 11:30:00

Date(s) :

2026-02-17

Masque de carnaval de 11h à 11h30 au Musée du jouet.

Gratuit (inclus dans le billet d’entrée)

Enfilez votre plus beau costume de carnaval et venez découvrir les jouets farceurs du musée marionnettes, déguisements, etc…

Tout public, sur réservation. .

Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64 info@musee-du-jouet.com

