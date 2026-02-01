Visite guidée Carnaval au musée Musée du jouet Moirans-en-Montagne
Visite guidée Carnaval au musée Musée du jouet Moirans-en-Montagne mardi 17 février 2026.
Visite guidée Carnaval au musée
Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 11:00:00
fin : 2026-02-17 11:30:00
Date(s) :
2026-02-17
Masque de carnaval de 11h à 11h30 au Musée du jouet.
Gratuit (inclus dans le billet d’entrée)
Enfilez votre plus beau costume de carnaval et venez découvrir les jouets farceurs du musée marionnettes, déguisements, etc…
Tout public, sur réservation. .
Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64 info@musee-du-jouet.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée Carnaval au musée
L’événement Visite guidée Carnaval au musée Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-02-03 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE