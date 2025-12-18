VISITE GUIDÉE CASA XANXO CIAP Perpignan
VISITE GUIDÉE CASA XANXO CIAP Perpignan jeudi 1 janvier 2026.
VISITE GUIDÉE CASA XANXO CIAP
8 Rue de la Main de Fer Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-01 15:00:00
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-01-01
A la Casa Xanxo, une visite guidée est proposée à 15h chaque Mercredi.
.
8 Rue de la Main de Fer Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 38 84 animationdupatrimoine@mairie-perpignan.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At Casa Xanxo, a guided tour is offered at 3pm every Wednesday.
L’événement VISITE GUIDÉE CASA XANXO CIAP Perpignan a été mis à jour le 2025-12-18 par PERPIGNAN TOURISME