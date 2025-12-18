VISITE GUIDÉE CASA XANXO CIAP Perpignan

VISITE GUIDÉE CASA XANXO CIAP

8 Rue de la Main de Fer Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2026-01-01 15:00:00

fin : 2026-12-31

2026-01-01

A la Casa Xanxo, une visite guidée est proposée à 15h chaque Mercredi.

8 Rue de la Main de Fer Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 38 84 animationdupatrimoine@mairie-perpignan.com

English :

At Casa Xanxo, a guided tour is offered at 3pm every Wednesday.

