Visite guidée Casemate col de Teghime Col de Teghime Barbaggio

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

: Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine 2025, nous avons le plaisir de collaborer avec l’association USS Corsica sur le site du col de Teghime, surplombant le Grand Site. À cette occasion, nous serons présents à la Casemate restaurée afin d’en retracer l’histoire, depuis sa construction au XXᵉ siècle jusqu’à sa restauration récente. Nous évoquerons également le déroulement de la célèbre bataille de Teghime, étape décisive ayant permis la libération de la Corse. Un parcours de visite vous sera proposé, incluant la casemate, le mémorial et le canon. L’association USS Corsica vous guidera également à travers la végétation basse du col de Teghime, à la découverte d’autres vestiges encore présents sur le site.

Col de Teghime 20253 Barbaggio Barbaggio 20253 Haute-Corse Corse

Association USS-Corsica / Syndicat Mixte du Grand Site de France Conca d’Oru