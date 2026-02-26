Castelnau-de-Guers

VISITE GUIDÉE CASTELNAU-DE-GUERS

Place de la Mairie Castelnau-de-Guers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-02-26 2026-07-28 2026-09-23

A l’ombre de l’imposant château de la famille de Guers, suivez le guide conférencier qui vous dévoilera le charme de ce village languedocien, dominant la vallée de l’Hérault, et de ses nombreuses maisons anciennes.

Seigneurie des barons de Guers, le village de Castelnau se situe sur un éperon rocheux dominant la vallée de l’Hérault. Le bourg médiéval se développe autour de l’ancien château féodal. L’imposante église Saint-Sulpice, prieuré dépendant de l’abbaye de Saint-Thibéry, a été construite à l’extérieur du village, face à la demeure seigneuriale.

Partez, sous la conduite d’un guide-conférencier, à la découverte de ce riche patrimoine, aux demeures ancestrales.

– RV devant la mairie

– Départ de visite à 14H30

– Gratuit

#ESCAPADEPATRIMOINE

#ESCAPADEALINFINI

#VISITESIGNATURE .

Place de la Mairie Castelnau-de-Guers 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 36 40

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English : VISITE GUIDÉE CASTELNAU-DE-GUERS

In the shadow of the imposing castle of the Guers family, follow the guide who will reveal the charm of this Languedoc village, dominating the Hérault valley, and its numerous old houses.

L’événement VISITE GUIDÉE CASTELNAU-DE-GUERS Castelnau-de-Guers a été mis à jour le 2026-06-06 par 34 ADT34