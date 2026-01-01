Visite guidée Cathédrale de Chartres, un monument d’exception Chartres

Visite guidée Cathédrale de Chartres, un monument d’exception

Avec un guide-conférencier, poussez la porte d’un monument exceptionnel et laissez-vous conter les clés de sa construction, son décor, son histoire et sa préservation…

Si la cathédrale de Chartres a fait son entrée au Patrimoine Mondial dès 1979 (première cathédrale au monde et parmi les premiers édifices français à avoir été classé), c’est qu’elle est incontestablement à part.

Avec votre guide vous découvrirez la force qui a fait d’elle un lieu iconique du sacré et de la civilisation médiévale ; son unité exceptionnelle, l’architecture, les vitraux et sculptures ont été achevés en une seule génération ; l’authenticité d’un lieu où les histoires et les symboles nous parviennent presque complétement dans leur état d’origine. Un regard particulier sera posé sur les les restaurations des dix dernières années. Durée de visite 1h30. 15 .

English :

With a guide, push open the door of an exceptional monument and learn about its construction, decoration, history and preservation…

