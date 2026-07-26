Informations pratiques

Cazouls-d’Hérault

VISITE GUIDÉE CAZOULS D’HÉRAULT ET LA DORURE D’ART

Cazouls-d’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Cette visite guidée est proposée dans le cadre des villages acteurs .

Le guide-conférencier vous fera découvrir cette ancienne commanderie des templiers et vous mènera à la Pie Dorée, repaire de la doreuse Susanne Linzer

Cette visite guidée qui associe patrimoine et métiers d’arts est proposée dans le cadre des villages acteurs .

Le guide conférencier vous fera découvrir cette ancienne commanderie des templiers qu’est Cazouls-d’Hérault et vous mènera à la Pie Dorée, repaire de l’experte doreuse Susanne Linzer, formée aux techniques traditionnelles de la dorure et de la restauration de cadres dorés, miroirs ancien…

Son atelier, son accueil et son univers sauront vous charmer.

RV devant la mairie

– Gratuit

– Départ de visite à 14H30

#ESCAPADEPATRIMOINE

#ESCAPADEALINFINI

#VISITESIGNATURE .

Cazouls-d’Hérault 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 36 40 patrimoine@capdagde.com

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English : VISITE GUIDÉE CAZOULS D’HÉRAULT ET LA DORURE D’ART

This guided tour is offered as part of the Villages Acteurs program.

The tour guide will take you on a tour of this former Templar commandery and lead you to La Pie Dorée, the hideout of the gilder Susanne Linzer.

L’événement VISITE GUIDÉE CAZOULS D’HÉRAULT ET LA DORURE D’ART Cazouls-d’Hérault a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 ADT34