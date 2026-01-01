Visite guidée Ce pot vous parle Médiathèque Yzatis Yzeure
Visite guidée Ce pot vous parle Médiathèque Yzatis Yzeure mercredi 21 janvier 2026.
Visite guidée Ce pot vous parle
Médiathèque Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure Allier
Début : 2026-01-21 18:00:00
fin : 2026-01-21
2026-01-21
Pour découvrir l’univers de Paulo Coelho traduit en sculpture dans l’exposition Le pot vous parle .
Médiathèque Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 14 65 patrimoine@ville-yzeure.com
English :
Discover the world of Paulo Coelho translated into sculpture in the exhibition Le pot vous parle .
L’événement Visite guidée Ce pot vous parle Yzeure a été mis à jour le 2026-01-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région