Visite guidée Ce pot vous parle Médiathèque Yzatis Yzeure

Visite guidée Ce pot vous parle

Médiathèque Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure Allier

Début : 2026-01-21 18:00:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Pour découvrir l’univers de Paulo Coelho traduit en sculpture dans l’exposition Le pot vous parle .

Médiathèque Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 14 65 patrimoine@ville-yzeure.com

English :

Discover the world of Paulo Coelho translated into sculpture in the exhibition Le pot vous parle .

