Visite guidée – Ceci n’est pas qu’un paysage ! Chronographe (Le) Rezé samedi 10 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-10 14:00 – 17:30

Gratuit : non Compris dans le billet d’entrée Tout public, Senior, Personne en situation de handicap, Jeune Public, Etudiant, En famille, Adulte – Age minimum : 1 et Age maximum : 99

Ceci n’est pas qu’un paysage ! La nouvelle exposition temporaire du Chronographe vous propose d’explorer cette notion de paysage sous différentes perspectives : archéologique, naturaliste et artistique.Suivez un médiateur pendant 30 minutes pour découvrir l’un des aspects de l’exposition.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400

02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr