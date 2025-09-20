Visite guidée « Cent ans de paysage – Climats de Bourgogne » Ancienne école de Pernand-Vergelesses Pernand-Vergelesses

Visite guidée « Cent ans de paysage – Climats de Bourgogne » Samedi 20 septembre, 14h00, 16h30 Ancienne école de Pernand-Vergelesses Côte-d’Or

Sur inscription | Dans la limite des places disponibles.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Les Climats du vignoble de Bourgogne sont inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco depuis maintenant dix ans.

Il y a cent ans, une troupe de comédiens pleine de rêves et d’ambitions débarquait à Pernand-Vergelesses.

Aujourd’hui, pour fêter ce double anniversaire, l’Association des Climats et la maison Jacques Copeau s’associent pour proposer une lecture de paysage, depuis Pernand-Vergelesses.

Comment le vignoble et son environnement a-t-il évolué en cent ans ? Vous le découvrirez lors de cette visite guidée.

Ancienne école de Pernand-Vergelesses 34 rue de Pralot, 21420 Pernand-Vergelesses Pernand-Vergelesses 21420 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté L'ancienne école de Pernand-Vergelesses est mise à la disposition des associations du village. Parking de la gare à 10 min à pied.

Journées européennes du patrimoine 2025

