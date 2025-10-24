Visite guidée Centre d’Art d’Audincourt Donation Patt Centre d’Art d’Audincourt Donation Patt Audincourt

Visite guidée Centre d’Art d’Audincourt Donation Patt

Les visites guidées sont de retour ! Accompagné(e) d’Anaïs ou d’Estelle, deux guides conférencières passionnées, plongez dans l’univers fascinant de la Donation PATT. Grâce à elles, vous découvrirez l’histoire captivante du couple PATT et percerez les secrets des œuvres artistiques qui composent cette collection unique.

Prochaines dates 28 mars, 25 avril, 30 mai, 13 juin, 25 juillet, 8 août, 26 septembre, 24 octobre et 21 novembre à 14h

Tarif 6€ par personne

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 03 81 94 45 60

Laissez-vous surprendre par des œuvres captivantes et vivez une expérience culturelle immersive. Ne manquez pas cette occasion de redécouvrir l’art sous un nouveau regard ! .

Centre d’Art d’Audincourt Donation Patt 2, rue du Puits Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 94 45 60

