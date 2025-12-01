Visite guidée centre d’interprétation Gauguin l’atelier du Pouldu Gauguin l’atelier du Pouldu Clohars-Carnoët
Visite guidée centre d’interprétation Gauguin l’atelier du Pouldu Gauguin l’atelier du Pouldu Clohars-Carnoët dimanche 21 décembre 2025.
Visite guidée centre d’interprétation Gauguin l’atelier du Pouldu
Gauguin l’atelier du Pouldu 10 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 10:30:00
fin : 2025-12-21 11:30:00
Date(s) :
2025-12-21
Vous souhaitez en apprendre plus sur l’histoire de Clohars-Carnoët, des peintres du Pouldu et de l’aubergiste Marie Henry?
Suivez l’une de nos visites guidées, les samedis à 15h. .
Gauguin l’atelier du Pouldu 10 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne
English :
L’événement Visite guidée centre d’interprétation Gauguin l’atelier du Pouldu Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2025-11-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS