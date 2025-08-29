VISITE GUIDÉE CENTRE HISTORIQUE DE MENDE Mende

VISITE GUIDÉE CENTRE HISTORIQUE DE MENDE Mende vendredi 29 août 2025.

VISITE GUIDÉE CENTRE HISTORIQUE DE MENDE

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-29

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-08-29

Nous vous invitons à découvrir (ou à redécouvrir) le centre historique de Mende.

Au programme Visite guidée avec un guide conférencier du centre ancien, cour de la maison dite « ancienne synagogue », de la chapelle et la Tour des Pénitents, de l’hôtel de Ville avec sa salle des mariages (sous réserve de disponibilités).

ATTENTION, LA VISITE NE COMPREND PAS LA CATHEDRALE NI LA PHARMACIE DE L’ANCIEN HÔPITAL.

D’autres visites spécifiques sont dédiées à ces lieux patrimoniaux.

Durée environs 2h.

Tarif 5€ / adulte 3€ pour les enfants de 10 à 18 ans Gratuit jusqu’à 9 ans inclus.

Le rendez-vous pour le départ des visites est à l’Office de tourisme, place du Foirail de Mende.

Réservation recommandée auprès de l’Office de Tourisme 04 66 94 00 23 ou contact@mendetourisme.fr .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement VISITE GUIDÉE CENTRE HISTORIQUE DE MENDE Mende a été mis à jour le 2025-08-25 par 48-OT Mende