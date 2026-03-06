VISITE GUIDÉE CENTRE HISTORIQUE DE MENDE Mende

VISITE GUIDÉE CENTRE HISTORIQUE DE MENDE

Nous vous invitons à découvrir (ou à redécouvrir) le centre historique de Mende au travers d’une visite guidée avec un guide conférencier.

Au programme le centre ancien, façades, ruelles étroites, le Pont Notre-Dame, la chapelle et la Tour des pénitents ainsi que l’hôtel de Ville.

Durée environ 2h ATTENTION ! CETTE VISITE COMPREND 2,5 KM DE MARCHE À PIED..

Tarif 5€ adulte 3€ pour les enfants de 10 à 18 ans Gratuit jusqu’à 9 ans inclus.

Réservation recommandée auprès de l’Office de Tourisme 04 66 94 00 23 ou contact@mendetourisme.fr

Le rendez-vous pour le départ des visites est à l’Office de tourisme, place du Foirail de Mende. .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr

