Visite guidée centre historique Sélestat

Visite guidée centre historique Sélestat jeudi 31 juillet 2025.

Visite guidée centre historique

1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat Bas-Rhin

Début : Jeudi 2025-07-31 10:30:00

fin : 2025-08-21 12:00:00

Date(s) :

2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21

Découvrez le riche patrimoine du centre historique en compagnie d’une guide-conférencière

Vous ne connaissez pas encore Sélestat ? Laissez-vous charmer et surprendre. En compagnie d’une guide-conférencière, flânez dans les rues du centre historique et partez à la rencontre du riche patrimoine de la cité humaniste. .

1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 07 20 art.histoire@ville-selestat.fr

English :

Discover the rich heritage of the historic center in the company of a tour guide

German :

Entdecken Sie das reiche Erbe des historischen Zentrums in Begleitung einer Fremdenführerin

Italiano :

Scoprite il ricco patrimonio del centro storico in compagnia di una guida turistica

Espanol :

Descubra el rico patrimonio del centro histórico en compañía de un guía turístico

