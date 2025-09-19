Visite guidée Centre psychothérapique de l’Ain Bourg-en-Bresse

Visite guidée Centre psychothérapique de l’Ain Bourg-en-Bresse vendredi 19 septembre 2025.

Visite guidée 19 et 20 septembre Centre psychothérapique de l’Ain Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T11:15:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:15:00

Le Centre Pshychothérapique de l’Ain n’est pas seulement un hôpital. C’est aussi un lieu chargé d’histoire(s) et anecdotes à découvrir des Journées Européennes du Patrimoine lors de visites conduites par Agnès Bureau, autrice du livre « Saint-Georges, Sainte-Madeleine, de l’asile à l’hôpital ».

Centre psychothérapique de l’Ain Avenue de Marboz 01000 Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 52 24 69 http://www.cpa01.fr https://fr-fr.facebook.com/cultureNoMadCPA/;https://fr-fr.facebook.com/centrepsychotherapiquedelain/ Parkings à disposition des visiteurs – réseau de transports publics

Journées européennes du patrimoine 2025

Centre Psychothérapique de l’Ain