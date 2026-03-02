VISITE GUIDÉE CÉRET TOUTE UNE HISTOIRE Céret

VISITE GUIDÉE CÉRET TOUTE UNE HISTOIRE

5 Rue Saint-Ferréol Céret Pyrénées-Orientales

Tarif : 6 – 6 – 6

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 15:00:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Visite guidée du centre historique de Céret à la découverte des monuments emblématiques tels que la fontaine des neuf-jets, l’église Saint-Pierre, les Portes de France et d’Espagne. Du Moyen-Age aux temps modernes, Céret n’aura plus de secrets pour vous.

Réservation obligatoire.

5 Rue Saint-Ferréol Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 00 53 contact@vallespir-tourisme.com

English :

Take a guided tour of Céret’s historic center, discovering emblematic monuments such as the Fountain of the Nine Jets, Saint-Pierre church, and the Portes de France and Portes d’Espagne. From the Middle Ages to modern times, Céret will hold no more secrets for you.

Reservations required.

